Ломаченко – Педраса: анонс боя

Украинец Василий Ломаченко проведет объединительный бой в легком весе.

Не успели украинские любители бокса полноценно насладится завоеванием чемпионского титула Александром Гвоздиком в ярком бою с Адонисом Стивенсеном, как пришла пора переключать внимание на очередной спортивный спектакль от Василия Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Ломаченко в ночь с 8-го на 9-е декабря в Нью-Йорке, на арене Hulu Theater в легендарном Madison Square Garden, проведет первый в карьере объединительный бой. Соперником украинца станет пуэрториканец Хосе Педраса, который владеет титулом чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Украинец не выходил на ринг с мая 2018 года – с момента поединка против Хорхе Линареса, в котором он стал чемпионом мира по версии WBA в легком весе. Это был дебют Ломаченко в легком весе и впервые в профикарьере его отправили в нокдаун, что дало повод болельщикам и некоторым специалистам для критики.

Семимесячная пауза в выступлениях для Ломаченко – самая большая в карьере, поэтому остается вопрос того, как Василий будет выглядеть в бою с Педрасой. Причиной отсутствия у Василия боев стала травма плеча, которую он получил в бою с Линаресом и из-за которой ему пришлось перенести операцию. И это еще один момент, вызывающий опасения, хотя все в команде украинца уверяют, что последствия травмы уже не чувствуются.

Эта травма скорректировала планы Ломаченко – если весной он мечтал о бое с Майки Гарсией, то после операции было принято решение провести "втягивающий" бой в легком весе. Выбор пал на обладателя титула WBO Раймундо Бельтрана, который, как и Василий, был на контракте у Top Rank. Но в августе Бельтран неожиданно проиграл Хосе Педрасе. С пуэрториканцем (который тоже на контракте у Top Rank) предусмотрительно перед боем с Бельтраном также был подписан предварительный контракт на бой с Ломаченко.

На первый взгляд бой с Педрасой не выглядит чересчур сложным и интригующим для Ломаченко, но именно такой поединок сейчас и нужен украинцу. Главное для него – на кону будут стоять два чемпионских пояса по версиям WBA и WBO. Но и соперника недооценивать не стоит.

О Педрасе и его пути к бою с Ломаченко у нас был отдельный разговор. Он не нокаутер, но удар у него жесткий, а благодаря успешной любительской карьере, у него и с техническим арсеналом полный порядок. Плюс пуэрториканец умеет держать удар и не сдастся так просто, в этом можно не сомневаться.

Он сейчас находится на подъеме. Его стиль немного грязноват, не слишком зрелищный, но это дает результат. Можно не сомневаться, что в бою с Ломаченко Педраса будет много клинчевать и периодически вступать в размены, пытаясь находить моменты для атак. Но в этом главная сложность для Педрасы.

Педраса заявляет, что Василий еще не встречался с такими соперниками, как он, но и Педраса не встречался с такими, как украинец. Наш Hi-Teck намного лучше двигается, является намного более быстрым и техничным боксером. Он просто не будет позволять сопернику наносить серии ударов, будет от него легко уходить и обстреливать под неожиданными углами. Мы это уже не раз видели, когда соперник, уверенно выходя в ринг с украинцем, с каждым раундом эту уверенность терял и в итоге вообще не видел смысла продолжать бой.

К бою с Педрасой Василий, по его словам, подготовил несколько сюрпризов. "Отец смотрел бой Педрасы, рассказал, что и как мне необходимо делать в ринге. Мы приготовили парочку сюрпризов на бой. Пожалуй, удивим выбранной стратегией", - сказал Василий. В этом тоже большая разница между Ломаченко и другими боксерами – когда те выходят с планом на бой, у Василия этих "планов" 3-4, а еще Анатолий Ломаченко в углу, способный в нужный момент подкорректировать бой своего сына.

Прогноз на бой Ломаченко – Педраса? Преимущество Ломаченко будет подавляющим, если не со стартовых раундов, то к экватору боя. А дальше все будет зависеть от желания самого Василия Ломаченко завершить бой и от желания Педрасы продолжать терпеть. Но что-то подсказывает, что мы увидим полное 12-раундовое противостояние на ринге.

Напомним, вечер бокса Ломаченко – Педраса состоится 8-го декабря в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого боя.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Педраса провели первую дуэль взглядов. Педраса перед боем заявил, что титулы вернутся вместе с ним в Пуэрто-Рико.

Виталий Володько, iSport.ua