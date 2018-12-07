Хирн: Поверьте мне, Джошуа размажет по рингу как Фьюри, так и Уайлдера

Промоутер уверен в своем подопечном.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн ситает, что чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) создаст серьезные проблемы Деонтею Уайлдеру (40-0-1, 39 КО) и Тайсону Фьюри (27-0-1, 19 КО).

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“Бой Фьюри и Уайлдера не был отличным. Джошуа размажет по рингу как Уйлдера, так и Фьюри, уж поверьте мне. Он уничтожит Деонтея, и я верю, что он сможет нокаутировать Тайсона. Вы увидете эти бои“, - цитирует промоутера Boxingnews24.