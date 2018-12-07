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Хирн: Поверьте мне, Джошуа размажет по рингу как Фьюри, так и Уайлдера

Комментариев: 2
Промоутер уверен в своем подопечном.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
www.independent.co.uk

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн ситает, что чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) создаст серьезные проблемы Деонтею Уайлдеру (40-0-1, 39 КО) и Тайсону Фьюри (27-0-1, 19 КО).

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“Бой Фьюри и Уайлдера не был отличным. Джошуа размажет по рингу как Уйлдера, так и Фьюри, уж поверьте мне. Он уничтожит Деонтея, и я верю, что он сможет нокаутировать Тайсона. Вы увидете эти бои“, - цитирует промоутера Boxingnews24.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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Источник: Boxingnews24

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Комментариев (2)
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apollon    07.12.2018, 11:18
Оценка:  0
apollon
Думаю что у Джошуа большие шансы на победу против фьюри и сомнительные против уайлдера!
ВоблаВологда  (аноним)  07.12.2018, 11:03
Оценка:  -1
ВоблаВологда
Пока что он размазывает языком. Хитрожопый Хер никогда не выставит Джошика против этих красавцев, ведь они порвут его подопечного, как Тузик грелку. Это не с поветкиными-мешками с гуано боксировать))))).
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