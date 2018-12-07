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Ломаченко: Если Педраса будет бороться также, как в своем последнем бою - то у него нет шансов

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Украинец сообщил, что рад вернутся на Мэдисон-сквер-гарден.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Boxing Scene

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко на пресс-конференции перед поединком против Хосе Педрасы дал совет своему сопернику.

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“Не думаю, что Педраса сможет успевать за мной. Я ему могу даже помочь советом. Хосе необходимо постоянно давить на меня и оставаться активным.

Если Педраса будет бороться также, как в своем последнем поединке, или как в бою против Дэвиса, то у него нет шансов победить.

Я с нетерпением жду возвращения на ринг. Мэдисон-сквер-гарден - мое любимое место для проведения поединков. Это мой второй дом. Травма и период восстановления сделали меня голодным. Объединение поясов - это то, что приблизит меня на шаг к моей цели. А моя цель - стать первым в рейтинге р4р“, - сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится завтра, 8 декабря. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого боя.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса
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