Педраса: Я одержу победу для своей страны

Пуэрториканец считает, что у него есть преимущество над украинцем.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Хосе Педраса перед поединком с Василием Ломаченко заявил об уверенности в победе.

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“Осталось немного времени до боя. Я очень хочу выиграть. Знаю, это будет очень тяжелый бой. Мне предстоит встреча с одним из лучших боксеров в мире. У него действительно есть впечатляющие навыки, но я не уступаю ему.

Я крупнее, у меня есть преимущество в росте, есть опыт боев с левшами и достаточно хорошая техника, чтобы победить его. Мне надо будет приспособиться к его передвижению по рингу, но я вполне могу одержать победу нокаутом.

Я четко вижу, как поднимают мою руку. Как я стою с двумя поясами на плечах. Сейчас передо мной стоит задача объединения поясов и я уверен что титулы со мной вернуться в Пуэрто-Рико. Я одержу победу для своей семьи, для своей страны“, - сказал боксер пресс-конфренции перед боем.

Напомним, что бой Ломаченко – Педраса состоится завтра, 8 декабря, в Нью-Йорке.