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Ломаченко: Я в предвкушении великого боя

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Украинец пообщался с прессой в преддверии поединка против Хосе Педрасы.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко в преддверии объединительного боя против обладателя титула WBO Хосе Педрасы провел открытую тренировку, после которой пообщался с журналистами.

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"У меня был отличный лагерь. Я очень рад, что в скором времени смогу провести бой на Мэдисон-сквер-гарден - арене, на которой я больше всего люблю боксировать.

Я с нетерпением жду субботнего вечера. Я в предвкушении великого боя, к которому я готов на все 100%", - приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Напомним, 8 декабря в Нью-Йорке Василий Ломаченко сразится с Хосе Педрасой за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Соперник украинца заявил, что готов выиграть у Ломаченко, хотя букмекеры считают фаворитом боя украинца. Читайте также наш материал о Хосе Педрасе.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса
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Комментариев (1)
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Предаторр    06.12.2018, 12:57
Оценка:  0
Предаторр
Верю в Василия,он действительно Великий Боксёр.Но Педраса очень серьезный боец,к тому же он левша...99% ставлю на Василия,1% на Хосе.Предвзято,разумеется,ставлю. ))))))
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