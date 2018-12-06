Ломаченко: Я в предвкушении великого боя

Украинец пообщался с прессой в преддверии поединка против Хосе Педрасы.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко в преддверии объединительного боя против обладателя титула WBO Хосе Педрасы провел открытую тренировку, после которой пообщался с журналистами.

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"У меня был отличный лагерь. Я очень рад, что в скором времени смогу провести бой на Мэдисон-сквер-гарден - арене, на которой я больше всего люблю боксировать.

Я с нетерпением жду субботнего вечера. Я в предвкушении великого боя, к которому я готов на все 100%", - приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Напомним, 8 декабря в Нью-Йорке Василий Ломаченко сразится с Хосе Педрасой за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Соперник украинца заявил, что готов выиграть у Ломаченко, хотя букмекеры считают фаворитом боя украинца. Читайте также наш материал о Хосе Педрасе.