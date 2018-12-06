Ломаченко провел открытую тренировку в преддверии боя с Педрасой

Украинец тренировался вместе с детьми.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) провел отрытую тренировку в Нью-Йорке перед объединительным боем против чемпиона WBO Хосе Педрасы (25-1, 12 КО).

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Украинец вначале позволил присутствующим на тренировке детям поработать на файтболе, а после этого уже сам показал мастер-класс. Боя с тенью или работы на лапах не было, зато Василий сделал совместное фото со всеми зрителями его тренировки.

Также после тренировки Василий раздал автографы всем желающим.

Вашему вниманию видео с открытой тренировки украинского чемпиона:

Напомним, что уже 8-го декабря состоится объединительный бой Василия Ломаченко с Хосе Педрасой. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры называют фаворитом украинца, однако его соперник заявил, что готов одолеть Ломаченко.