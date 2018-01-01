Стивенсону сделали серьезную операцию

Канадского боксера прооперировали в ночь сразу после боя.

Стали известны новые подробности состояния здоровья экс-чемпиона мира по версии WBC Адониса Стивенсона, который попал в больницу после боя с украинцем Александром Гвоздиком в минувшие выходные.

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Как сообщает промоутерская компания Groupe Yvon Michel, представляющая интересы Стивенсона, со ссылкой на врача больницы в Квебеке Алексиса Тарджона, боксеру сделали операцию и он находится в критическом состоянии.

"Стивенсон перенес операцию в ночь с субботы на воскресенье, после этого мы поместили его в отделение интенсивной терапии. У него тяжелая черепно-мозговая травма. Его состояние считается стабильным, но критическим.

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Ему необходима поддержка дыхания, глубокая седация и специальный неврологический мониторинг. Пока рано давать какие-либо долгосрочные прогнозы. Его семья благодарит за поддержку, но просит уважать их личную жизнь", - сказал Тарджон.

Напомним, в чемпионском поединке Александр Гвоздик отправил в нокаут Адониса Стивенсона в 11-м раунде. После боя канадца госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы.

Гвоздик записал видео для Стивенсона и пожелал ему скорейшего выздоровления, а его невеста сообщила, что Стивенсон борется за жизнь ради новорожденной дочери.