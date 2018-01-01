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Промоутер Фьюри: Слышал, что следующим соперником Джошуа будет Усик

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Фрэнк Уоррен сообщил, что британец не будет боксировать с Уайтом.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, с кем будет драться Энтони Джошуа.

“Я слышал информацию о том, что следующий бой Джошуа проведет 13 апреля. И он будет не против Диллиана Уайта, а против Александра Усика. И я знаю, почему Энтони хочет этого боя. Усик меньше в габаритах и не имеет такого мощного удара“, - цитирует Уоррена BoxingScene.

Ранее сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн называл вероятных соперников украинца и среди них не было Джошуа.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик
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Источник: BoxingScene

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