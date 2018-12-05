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Менеджер Уорда: Андре может вернуться в ринг ради боя с Джошуа или Усиком

Комментариев: 2
Джеймс Принс заявил, что боксер пока не завершил карьеру.
Андре Уорд
Андре Уорд
dailystar.co.uk

Экс-чемпион мира Андре Уорд (32-0, 16 КО) может вернуться в ринг ради боя против Александра Усика или Энтони Джошуа.

“Андре покинул ринг успешным боксером, но это не означает, что он завершил карьеру. Это называется “Продолжение следует“. Все зависит от ситуации и от соперников. Варианты с названными боксерами вполне реальны, все возможно“, - сообщил менеджер боксера Джеймс Принс изданию BoxingScene.

Отметим, что последний бой Уорда состоялся летом 2017 года.

Ранее, Уорд поздравил Александра Гвоздика с победой над Адонисом Стивенсоном.

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Теги: бокс, Андре Уорд, Александр Усик, Энтони Джошуа
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Источник: BoxingScene

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.12.2018, 22:44
Оценка:  0
гость
ВухиОтСеледки 22:24 Справедливо. А про Вааату и дядю Вову как правило пишешь полную билиберду. Много в твоей голове политического мусора.
ВоблаВологда  (аноним)  05.12.2018, 22:24
Оценка:  +2
ВоблаВологда
Вполне может составить конкуренцию в тяжелом весе. С Уайлдером, Джошуа и Фьюри выходить не стоит-прибьют)))).
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