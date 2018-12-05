Менеджер Уорда: Андре может вернуться в ринг ради боя с Джошуа или Усиком

Джеймс Принс заявил, что боксер пока не завершил карьеру.

Экс-чемпион мира Андре Уорд (32-0, 16 КО) может вернуться в ринг ради боя против Александра Усика или Энтони Джошуа.

“Андре покинул ринг успешным боксером, но это не означает, что он завершил карьеру. Это называется “Продолжение следует“. Все зависит от ситуации и от соперников. Варианты с названными боксерами вполне реальны, все возможно“, - сообщил менеджер боксера Джеймс Принс изданию BoxingScene.

Отметим, что последний бой Уорда состоялся летом 2017 года.

Ранее, Уорд поздравил Александра Гвоздика с победой над Адонисом Стивенсоном.