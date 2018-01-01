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Ломаченко: Мой отец - лучший в мире тренер

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Украинский боксер подготовил несколько сюрпризов на бой с Педрасой.
Анатолий и Василий Ломаченко
Анатолий и Василий Ломаченко
www.instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко рассказал о своих планах на бой с Хосе Педрасой.

"Я хочу объединить пояса. Я преследую эту цель с тех пор, как пришел в профессионалы. У меня не получилось сделать это в первом и втором полулегком весе. Возможно, это получится сделать здесь. 

Я хочу доказать, что мой отец - лучший тренер в мире, он - гений бокса. Поэтому я и занимаюсь этим. Отец посмотрел поединки Педрасы и объяснил, что и как мне нужно делать в ринге. Я уже говорил, что я - игра, а отец - игрок. Мы приготовили несколько сюрпризов на бой с Педрасой. Мы удивим всех выбранной стратегией. А как будет на самом деле - увидим в субботу.

Выиграть второй титул, третий, четвертый - моя цель, мой план. Это не совет отца. Просто я хочу вписать свое имя в историю бокса", - цитирует украинца ESPN.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится в субботу, 8 декабря.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко, Хосе Педраса
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Источник: ESPN

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