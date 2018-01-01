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Гвоздик: После Олимпиады планировал завязывать с боксом

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Украинец рассказал, что заставило его остаться в спорте.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) рассказал, кто повлял на его карьеру.

"В том, что я стал проффесиональным боксером, есть большая заслуга Александра Усика и Василия Ломаченко. Ведь после Олимпийских игр планировал завязывать с боксом и заниматься чем-то другим. Но ребята подписали профи-контракты и стали для меня примером. И я подумал, почему бы мне тоже не попробовать? Так что, если бы не Усик и Ломаченко, то, вполне возможно, я бы не стал профессионалом", - цитирует боксера obozrevatel.com.

Ранее сообщалось, что Гвоздик Гвоздик поднялся в топ-15 лучших боксеров мира.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Александр Усик, Василий Ломаченко
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Источник: obozrevatel.com

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