Гвоздик: После Олимпиады планировал завязывать с боксом

Украинец рассказал, что заставило его остаться в спорте.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) рассказал, кто повлял на его карьеру.

"В том, что я стал проффесиональным боксером, есть большая заслуга Александра Усика и Василия Ломаченко. Ведь после Олимпийских игр планировал завязывать с боксом и заниматься чем-то другим. Но ребята подписали профи-контракты и стали для меня примером. И я подумал, почему бы мне тоже не попробовать? Так что, если бы не Усик и Ломаченко, то, вполне возможно, я бы не стал профессионалом", - цитирует боксера obozrevatel.com.

Ранее сообщалось, что Гвоздик Гвоздик поднялся в топ-15 лучших боксеров мира.