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Ломаченко провел свободное время в киностудии Marvel

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Украинец побывал в гостях в самой известной супергеройской киностудии в мире.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
klitschko-brothers.com

Чемпион мира в легком весе по версии WBА Василий Ломаченко завершил свою подготовку к объединительному бою против Хосе Педрасы и в свободное время отправился на киностудию.

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Как сообщает klitschko-brothers.com, украинец посетил киностудию Marvel - создателя популярных фильмов о супергероях.

Ломаченко сфотографировался с щитом Капитана Америки, а также изобразил Халка.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На кону поединка - чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA и WBO.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка. Отметим, что букмекеры называют фаворитом боя украинского спортсмена. Несмотря на это, соперник Ломаченко уверен, что сумеет выиграть.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Marvel, фото
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