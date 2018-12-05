Промоутер Фьюри: Джошуа должен потребовать от Хирна организовать бой с Тайсоном

"Цыганский король" может сразиться с Энтони Джошуа.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО), заявил, что готов огранизовать бой своего клиента с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

“Как вы думаете, если бы болельщикам предложили выбрать следующего соперника для Джошуа, за кого бы они проголосовали? Я уверен, что за Фьюри.

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Джошуа должен пойти к Хирну и сказать, с кем хочет драться, потребовать организовать бой. Тайсон пришел ко мне и сказал: “Хочу бой с Уайлдером“. Я сделал это. Все зависит от бойца. Верю, что Джошуа хочет поединка с Тайсоном.

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Я готов сотрудничать. Просто позвоните мне - мы все обсудим и договоримся. Однако вопрос в том, готов ли Хирн пожертвовать своей дойной коровой ради одного масштабного боя?“, - сказал Уоррен в интервью talkSports.

Напомним, в своем последнем бою Тайсон Фьюри встретился с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Поединок завершился вничью, хотя британец дважды был в нокдауне.

После боя Фьюри вызвал на бой своего соотечественника Энтони Джошуа.