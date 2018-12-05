Уайлдер сломал руку за 12 недель до боя с Фьюри

Американец считает, что это помешало ему подготовиться к бою в полную силу.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайдер рассказал, что сломал руку перед подготовкой к бою с Тайсоном Фьюри, что помешало ему боксировать в полную силу.

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“Вы увидели лучшего Тайсона Фьюри, но я смог показать лишь половину своего максимума. Правда, в этом виноват я и только я. Если бы я был готов на 100 процентов, все было бы иначе.

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Дело в том, что за 12 недель до кэмпа я сломал руку. Это не оправдание, а просто факт. Из-за этого во время спаррингов я с трудом выбрасывал правую руку – это могут подтвердить все мои спарринг-партнеры“, – приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, бой Уайлдер - Фьюри завершился вничью, несмотря на то, что британец дважды побывал в нокдауне.

Уайлдер согласился провести реванш с Фьюри. Возможно, бой пройдет в марте.