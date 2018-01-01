Педраса: Готов провести хороший бой и победить Ломаченко

Хосе Педраса готовится к 12 раундам против Василия Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Хосе Педраса (25-1, 12 KO) рассказал о своей подготовке в преддверии боя против чемпиона мира по версии WBA Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

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“Я собираюсь показать Ломаченко свои лучшие качества, свою технику и свой бокс. Я в отличной физической готовности и могу не только провести хороший бой, но и выиграть. Это будет битва двух технарей, которые любят оказывать давление.

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Я готов провести с Ломаченко все 12 раундов, уверен, что бой будет интересным. Рад, что наш вечер бокса уже близко, скоро все решится. Готовлюсь выиграть ради всего Пуэрто-Рико“, - приводит слова Педрасы BoxingScene.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка, на кону которого пояса чемпионов мира по версиям WBA и WBO.

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