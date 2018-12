Джошуа - о Уайлдере: Почему этот дурак ждал так долго?

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что готов встретиться с Деонтеем Уайлдером.

Читай также: Фьюри: Я и Джошуа должны принести Британии самый большой бой в истории

“Почему этот дурак ждал так долго? Разве мы не были заинтересованы в этом?! В любом случае, Фьюри выступил отлично! Они выбрали тебя, потому что считали, что от тебя ничего не останется!! Я дам тебе шанс, когда будешь готов! Я дам шанс любому из вас двоих!“ - написал Джошуа в Twitter.

What took this fool so long? Like we ain’t been interested?!! 🙄Anyway well done Fury! they wanted to get you because they assumed you was finished!! I’ll give you a fair one when your ready! Either one of you! https://t.co/RlytsIrnud