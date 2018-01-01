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Джошуа - о Уайлдере: Почему этот дурак ждал так долго?

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Британец готов сразиться с Деонтеем Уайлдером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что готов встретиться с Деонтеем Уайлдером.

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“Почему этот дурак ждал так долго? Разве мы не были заинтересованы в этом?! В любом случае, Фьюри выступил отлично! Они выбрали тебя, потому что считали, что от тебя ничего не останется!! Я дам тебе шанс, когда будешь готов! Я дам шанс любому из вас двоих!“ - написал Джошуа в Twitter.

Напомним, что в минувшие выходные Деонтей Уайлдер сразился с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри. Бой, в котором британец дважды побывал в нокдауне, завершился вничью.

Вашему вниманию также видео тяжелого нокдауна в 12-м раунде.

Ранее Фьюри рассказал, что понял, почему Энтони Джошуа не хочет боксировать с Деонтеем Уайлдером.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Twitter, Тайсон Фьюри
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