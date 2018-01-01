Тренер Гвоздика поблагодарил украинцев за поддержку

Легендарный Тедди Атлас выразил свою благодарность украинцам.

Украинский боксер Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. Тренер украинца - всемирно известный Тедди Атлас, поблагодарил за поддержку украинцев.

Читай также: Гвоздик поднялся в топ-15 лучших боксеров мира - BoxRec

“Спасибо всем украинцам, которые приехали, которые поддерживали и отдавали свои эмоции. Мы чувствовали это, и Александр это чувствовал. Он чувствовал отдачу зрителей, вы стали частью этой победы. Спасибо всем вам.

Читай также: Ломаченко: Стивенсон - старый для бокса, поэтому не смог выиграть у Гвоздика

Я знал, что этот бой будет сложным. Мы дрались против очень опытного парня, который, возможно, является вторым по силе удара в мире после Уайлдера. Мы знали это с самого начала. Всегда присутствовала опасность. У нас был план на бой, а у меня был боксер, который способен показать хороший бокс.

Читай также: Гвоздик: Стивенсон хорошо попал по мне в 10-м раунде, но я смог восстановиться

Вся победа целиком принадлежит Гвоздику. Он сделал все, что необходимо было сделать чемпиону. У него была только одна ночь, чтобы завоевать этот титул. Он продемонстрировал ум, интеллект, навыки, хорошую работу ног, рассудительность и большое сердце. Он заслуживает быть чемпионом.

Читай также: Гвоздик записал видео для Стивенсона

Гвоздик занимается боксом с 10 лет. В то время, как другие наслаждались юностью, Александр отказывался от многих вещей: тусовок, праздников. Он пожертвовал многим и был вознагражден за это. Он заслужил это“, – сказал Атлас в интервью YouTube-каналу “Большой Куш“.

Вашему вниманию также полное видео закулисья чемпионского боя Александра Гвоздика с Адонисом Стивенсоном.

Напомним, что после поединка Стивенсона доставили в больницу. Он был в критическом состоянии и его ввели в искусственную кому.

На данный момент его состояние стабильное, но он все еще в коме. Невеста боксера заявила, что Адонис борется за жизнь ради их новорожденной дочери.