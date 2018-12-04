Снайпер из Пуэрто-Рико: с кем сразится Василий Ломаченко

Украинец 8 декабря проведет первый объединительный поединок на профиринге.

Декабрь украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко встретил в Канаде – тут его друг Александр Гвоздик проводил свой главный на данный момент поединок - чемпионский бой с Адонисом Стивенсоном.

На утро после победы Гвоздик, Ломаченко, а также еще один их друг-боксер Александр Усик отправились в Нью-Йорк – тут 8 декабря особенный свой бой проведет Василий. Особенным для Ломаченко он будет тем, что станет для украинца первым объединительным. Соперником будет пуэрториканец Хосе Педраса.

Педраса родился 8 мая 1989 года и перед тем, как уйти в профессиональный бокс, провел неплохую аматорскую карьеру.

Выиграв в 17 лет чемпионат страны, в следующем 2007 году он отправился на первые серьезные международные соревнования – Панамериканские игры, и вернулся оттуда с бронзовой медалью. Завоевал он право выступить на Олимпийских играх в Пекине 2008 года, но там проиграл во втором раунде будущему серебряному призеру тех Игр французу Дауде Соу.

Неудачу на Олимпиаде Педраса частично компенсировал в Москве на Кубке мира, куда получил приглашение и где завоевал бронзу. В 2009 году Педраса завоевал серебро чемпионата мира, уступив лишь в финале итальянцу Доменико Валентино. Тогда же пуэрториканец впервые пересекся с Василием Ломаченко, хотя они еще не знали, что спустя почти 10 лет будут биться друг против друга – украинец на том чемпионате мира стал чемпионом, но в категории ниже.

В 2010 году Педраса завоевал золото на играх Центральной Америки и Карибского бассейна. Все шло к тому, что и на чемпионате мира 2011 года в Баку Хосе будет среди фаворитов. В его категорию поднялся Василий Ломаченко и их встреча на ринге была весьма вероятна, но пуэрториканец соблазнился большими деньгами и в 21-летнем возрасте перешел в профессионалы. Об этом было объявлено 3 января 2011 года.

Благодаря любительской карьере Педраса обладает богатой техникой и боксерским умом. У него нет мощного удара, его цель на ринге - перебоксировать, перехитрить и направить удар точно в цель. За это его называют “Снайпером“.

Благодаря подписанному профессиональному контракту с DiBella Entertainment, Педраса быстро дошел до титульного боя – уже в шестом поединке он выиграл титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи.

Спустя четыре года, в 2015 году, в своем 20-м поединке, Педраса добрался до первого своего титульного боя за вакантный пояс IBF. Соперник - россиянин Андрей Климов, был побежден решением судей.

Вообще, с 2014 года, когда Педраса вышел на серьезный уровень соперников, он не побеждал досрочно, что еще раз говорит об отсутствии у него нокаутирующего удара.

Защитив завоеванный титул IBF в поединках против Эднера Черри и Стефана Смита, в 2017 году Хосе Педраса вышел на бой против подопечного Флойда Мейвезера - Джервонты Дэвиса. Соперники провели зрелищный бой с обоюдными атаками, но он закончился в седьмом раунде падением пуэрториканца на канвас.

После поражения Хосе Педраса почти на год пропал и появился в начале этого, объявив о подписании контракта с Top Rank Боба Арума.

Год пуэрториканский боксер провел успешный и продуктивный. Сначала он вернулся на победную тропу в бою с Хосе Родригесом. Спустя три месяца победил Антонио Морана и получил в августе чемпионский поединок за титул WBO с Рэем Бельтраном. Педраса выиграл стартовые и чемпионские раунды, тогда как в середине все же был немного медлительнее. Но при подсчете очков судьи были единогласны в своем решении – победа Хосе Педрасы (117:110, 117:110 и 115:112).

Таким образом Педраса стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO и завоевал право провести денежный бой с Василием Ломаченко.

Украинец является фаворитом поединка, но Педраса намерен создать серьезные неприятности нашему Hi-Tech, показав свое умение защищаться и проводить точные удары.

“Если говорить о технике, то ранее Ломаченко никогда прежде не дрался с таким бойцом как я. Ему будет тяжело в поединке со мной“, - сказал Педраса в преддверии боя. Вот и посмотрим, что ему удастся показать в ринге.

Бой Ломаченко – Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке, боксеры разыграют между собой пояса чемпионов мира в легком весе по версиям WBA и WBО. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.