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Первый: документальный фильм про Василия Ломаченко

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Первый нокдаун в профессиональной карьере, первая серьезная травма, первый номер в р4р - в документальном фильме "ПЕРВЫЙ".

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

В преддверии объединительного боя украинского боксера Василия Ломаченко с Хосе Педрасой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в Сети появился документальный фильм о нашем спортсмене.

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Фильм под названием “ПЕРВЫЙ“ вышел на официальном канале украинца в YouTube LOMA Official TV. В нем рассказывается о прошлом поединке Василия против Линареса, о его серьезной травме и восстановлении, о появлении пса Лорда и борьбу с ним за право считаться “вожаком“, а также о подготовке к поединку с Педрасой.

Напомним, бой Ломаченко – Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На кону стоят чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA и WBО. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры называют явным фаворитом этого противостояния Василия Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, WBA, видео, документальный фильм
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