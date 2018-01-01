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Арум: В легком весе никто не может конкурировать с Ломаченко

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Промоутер Василия Ломаченко похвалил своего клиента в преддверии боя с Хосе Педрасой.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Боб Арум, являющийся промоутером чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко, прокомментировал предстоящий бой своего клиента с Хосе Педрасой, а также похвалил украинца.

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"Это будет поединок высокого уровня. Безусловно, бой с Педрасой будет сложным, ведь у него есть стиль, который может доставить Василию проблемы.

Но, если честно, я не думаю, что в легком весе кто-то по-настоящему может конкурировать с Ломаченко. Он - особенный боксер", - приводит слова Арума Boxcaster Boxing.

Напомним, 8 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный бой с Хосе Педрасой за пояса чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBО. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что букмекеры считают фаворитом в бою Ломаченко - Педраса украинского боксера.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира и войти в историю.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Боб Арум, WBA, WBO
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