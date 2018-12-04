Гвоздик записал видео для Стивенсона

Украинец пожелал Адонису Стивенсону скорейшего выздоровления.

В минувшие выходные украинский боксер Александр Гвоздик одолел Адониса Стивенсона, отправив соперника в нокаут в 11-м раунде.

Читай также: Гвоздик шокирован новостью о состоянии Стивенсона после нокаута

После боя канадца госпитализировали - он был в критическом состоянии и его пришлось ввести в искусственную кому. Украинец записал видеопослание для своего соперника.

"Это сообщение для Адониса Стивенсона. Адонис - ты реально сильный мужчина, и будь сильным. Я желаю тебе скорейшего выздоровления. Я уверен, ты справишься с этим", - сказал Гвоздик в своем Instagram.

Отметим, что на данный момент состояние Стивенсона стабильное, но он все еще в коме. Его невеста отметила, что он борется за жизнь ради дочери, которая родилась всего месяц назад.