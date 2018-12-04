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Гвоздик записал видео для Стивенсона

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Украинец пожелал Адонису Стивенсону скорейшего выздоровления.
Адонис Стивенсон и Александр Гвоздик
Адонис Стивенсон и Александр Гвоздик
Boxing Scene

В минувшие выходные украинский боксер Александр Гвоздик одолел Адониса Стивенсона, отправив соперника в нокаут в 11-м раунде.

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После боя канадца госпитализировали - он был в критическом состоянии и его пришлось ввести в искусственную кому. Украинец записал видеопослание для своего соперника.

"Это сообщение для Адониса Стивенсона. Адонис - ты реально сильный мужчина, и будь сильным. Я желаю тебе скорейшего выздоровления. Я уверен, ты справишься с этим", - сказал Гвоздик в своем Instagram.

Отметим, что на данный момент состояние Стивенсона стабильное, но он все еще в коме. Его невеста отметила, что он борется за жизнь ради дочери, которая родилась всего месяц назад.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон, видео
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