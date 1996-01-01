Умер экс-чемпион мира по боксу в возрасте 47 лет
Немецкий боксер Маркус Байер ушел из жизни в возрасте 47 лет. Как сообщает DW Sports, спортсмен скончался в одной из клиник Берлина в понедельник, 3-го декабря, в результате тяжелой болезни.
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На профессиональном ринге Байер выступал во втором среднем весе и трижды становился чемпионом мира по версии WBC (1999-2000, 2003-2004, 2004-2006). На любительском уровне представлял Германию на Олимпийских играх 1992 и 1996 годов в полусреднем весе. Также он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в 1995 году и серебро на чемпионате Европы в 1996 году.
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За свою карьеру Маркус Байер побеждал многих известных боксеров, таких как Ричи Вудхолл, Эрик Лукас, Дэнни Грин, Кристиан Санавиа и других. Профессиональную карьеру Байер завершил в 2008 году после победы единогласным решением судей над Мурадом Махмудовым.
В последнее время Байер работал комментатором бокса на немецком телевидении.
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