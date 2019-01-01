Усик попал в список претендентов на звание спортсмена года по версии BBC

Имя победителя будет известно 16 декабря.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вошел в список претендентов на звание спортсмена года по версии BBC.

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Украинский боксер борется за это звание с гимнасткой из США Симоне Байлс, итальянским гольфистом Франческо Молинари и сноубордисткой из Чехии Эстер Ледецка.

Голосование продлится до 16 декабря. Отдать свой голос за спортсмена года можно здесь.

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