Усик попал в список претендентов на звание спортсмена года по версии BBC
Имя победителя будет известно 16 декабря.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вошел в список претендентов на звание спортсмена года по версии BBC.
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Украинский боксер борется за это звание с гимнасткой из США Симоне Байлс, итальянским гольфистом Франческо Молинари и сноубордисткой из Чехии Эстер Ледецка.
Голосование продлится до 16 декабря. Отдать свой голос за спортсмена года можно здесь.
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