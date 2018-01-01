Стало известно, сколько Уайлдер и Фьюри заработали от продажи билетов

На бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера пришли посмотреть 17 698 зрителей.

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе (США) состоялся вечер бокса между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

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Бой проходил на арене Стэйплс-центр. Посмотреть на "цыганского короля" из Британии и американского супертяжа пришли 17 698 человек. Как сообщает ESPN, выручка от продажи билетов составила 3,5 миллиона долларов.

Источник отмечает, что это второй результат в истории арены для всех событий.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри завершился вничью. Отметим, что британец дважды был в нокдауне, но сумел подняться. Смотрите также видео тяжелого нокдауна в 12-м раунде.

Отметим, что и британец, и американец уверены в собственной победе, поэтому Уайлдер уже согласился на реванш. Новый поединок может пройти в марте.