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Ломаченко: Я хочу объединить титулы и стать абсолютным чемпионом мира

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Украинский боксер признался, что на время забыл о своей обычной жизни.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
AP

Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко опубликовал очень крутой видеоролик, в котором заявил, что хочет вписать свое имя в историю бокса.

"Каждый должен понимать, чего он хочет достичь в этом виде спорта. Я сосредоточен только на своем тренировочном лагере. От меня требуется только отдыхать, питаться и тренироваться. Нужно на время забыть о своей обычной жизни.

Я хочу вписать свое имя в историю. Хочу объединить титулы, стать абсолютным чемпионом мира и войти в историю бокса. Это все." - сказал Ломаченко.

"Это неделя бокса и вся тяжелая работа уже позади. В субботу мы сотворим историю. Кто со мной?", - спросил боксер на своей странице в Instagram.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря. Боксеры разыграют между собой пояса чемпионов мира в легком весе по версиям WBA и WBО . На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса
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Источник: intagram.com

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