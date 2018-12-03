Ломаченко: Я хочу объединить титулы и стать абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер признался, что на время забыл о своей обычной жизни.

Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко опубликовал очень крутой видеоролик, в котором заявил, что хочет вписать свое имя в историю бокса.

"Каждый должен понимать, чего он хочет достичь в этом виде спорта. Я сосредоточен только на своем тренировочном лагере. От меня требуется только отдыхать, питаться и тренироваться. Нужно на время забыть о своей обычной жизни.

Я хочу вписать свое имя в историю. Хочу объединить титулы, стать абсолютным чемпионом мира и войти в историю бокса. Это все." - сказал Ломаченко.

"Это неделя бокса и вся тяжелая работа уже позади. В субботу мы сотворим историю. Кто со мной?", - спросил боксер на своей странице в Instagram.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря. Боксеры разыграют между собой пояса чемпионов мира в легком весе по версиям WBA и WBО . На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.