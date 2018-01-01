Сенченко: Я думаю, что бокс для Стивенсона закончен

Украинец считает, что у его соотечественника было больше желания победить.

Экс-обладатель титула чемпиона мира в полусредней категории по версии WBA Вячеслав Сенченко поделился своим мнением по поводу боя Александра Гвоздика и Адониса Стивенсона.

"Стивенсон - ветеран, ему уже 41, мне кажется, его задачей на бой была победа за счет выносливости. Он уже размышлял об уходе, думал, что пора повесить перчатки на гвоздь. Он уже думал, как пойдет: выиграет и хорошо. У Саши было намного больше желания победить.

Мне очень жаль, что он сейчас в реанимации. Я со Стивенсоном виделся на Конгрессе WBC, сфотографировались. Он парень открытий, улыбчивый. Мне жаль, что все так произошло, хотелось бы, чтобы все у него было хорошо, чтобы он выкарабкался. Я думаю, конечно, что после такого бокс для него закончен, но он все равно останется в истории, он очень долго был чемпионом мира, дай Бог ему здоровья, чтобы у него все было прекрасно", - заявил Сенченко в интервью Luckypunch.