Фьюри: Джошуа никогда не решится выйти на бой с Уайлдером, потому что он не умеет двигаться

Британец заявил, что уважает Уайлдера.

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) рассказал, почему обладатель поясов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) не будет боксировать с Деонтеем Уайлдером (40-0-1, 39 КО).

“Уайлдер бросил вызов Джошуа и предложил ему кучу денег, но он отказался".

И тогда я сказал Уайлдеру: “Если ты предложишь бой мне, клянусь, такой ерунды не будет".

"Я заявил ему, что хочу заменить Джошуа, и хочу представить в США свою страну. И в субботу вечером я сделал это.

Хочу отдать должное Уайлдеру. Он - хороший соперник. Он умеет драться, он шоумен, умеет связно говорить. А Джошуа не умеет двигаться. Поэтому он никогда не выйдет драться с Уайлдером. У американца удары летят со скоростью света, а в кулаках динамит. Отличный боец. Я его уважаю", - сказал британский боксер изданию ESPN.

Ранее Фьюри бросил вызов Джошуа.