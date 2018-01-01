Фьюри: Я и Джошуа должны принести Британии самый большой бой в истории
Британец бросил вызов своему соотечественнику.
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа, который является обладателем 4-х чемпионских поясов.
“Поединок между мной и Джошуа должен принести Британии самый большой бой в нашей боксерской истории. Страна хочет этого, я хочу этого. Единственные, кто не хочет этого боя - это его команда. Давайте сделаем это, давайте дадим фанатам то, чего они хотят и устроим настоящую войну“,- цитирует боксера Good Morning Britain.
Напомним, что последний бой Фьюри против Деонтея Уайлдера завершился ничьей.
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