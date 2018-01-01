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Жена Фьюри: Я думала, что Тайсон не встанет после нокдауна в 12 раунде

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Пэрис Фьюри призналась, что пережила стресс.
Тайсон Фьюри с женой Пэрис
Тайсон Фьюри с женой Пэрис
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Пэрис Фьюри, жена линейного чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО), рассказала о том, что она чувствовала в тот момент, когда ее супруг в 12 раунде боя против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) оказался в нокдауне.

“Это было ужасно. Я смотрела, как он падает и, хотя он уже бывал на полу раньше, всегда поднимался. До того момента, когда он начал подниматься я думала, что он не сможет встать. После этого я увидела, что он поднимается. Все зрители вскочили с мест, а я залезла на кресло, пытаясь смотреть поединок. Это был огромный стресс“, - сказала Пэрис.

Ранее сообщалось, что реванш Фьюри - Уайлдер может пройти в марте.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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Источник: fightnews.info

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