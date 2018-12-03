Гвоздик поднялся в топ-15 лучших боксеров мира - BoxRec

Победа над Адонисом Стивенсоном позволила украинцу совершить рывок на 55 позиций.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик поднялся на 15-ю строчку в обновленном рейтинге авторитетного аналитического портала BoxRec.

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Украинец получил 300 рейтинговых очков благодаря феноменальной победе над канадцем Адонисом Стивенсоном. За счет этого Гвоздик совершил рывок на 55 позиций и поднялся с 68-го места на 13-е.

Отметим, что в топ-15 теперь три украинских боксера - помимо Гвоздика в рейтинге присутствуют Александр Усик (3-е место) и Василий Ломаченко (5-е место)

Напомним, в минувшие выходные Александр Гвоздик отправил в нокаут Адониса Стивенсона и стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. Смотрите видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон, полное видео поединка, а также лучшие фотографии триумфа украинца.

Отметим, что после боя Стивенсона госпитализировали и его пришлось ввести в искусственную кому. На данный момент состояние канадца стабильное.