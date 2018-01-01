Далакян: Буду стараться победить ярко

Украинец готовится к бою против Грегорио Леброна.

Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (17-0, 12 КО) проводит подготовку к защите титула в бою против доминиканца Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

“Готовлюсь к боям, работа кипит. Сегодня в спарринге 8 раундов было. Все по плану, силы есть. Слава богу, без травм. Все хорошо, готовимся

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Как отбоксирую с соперником? Это уже сам поединок покажет. Конечно, буду стараться, чтобы все было ярко. Хочу ярко выиграть, чтоб красивый бокс был. Мы смотрели по тренировкам. Есть ошибки, но мы их исправим“, - цитирует боксера пресс-служба Union Boxing Promotion.

Напомним, поединок за пояс чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе между Далакяном и Леброном состоится 15 декабря в городе Киев (КВЦ Парковый).

Отметим, что во время предыдущей защиты титула украинец нокаутировал тайванца Сиричая Тайена.