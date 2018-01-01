Фьюри: Я понял, почему Джошуа не хочет боксировать с Уайлдером

Британец считает, что его соотечественник не смог бы встать после ударов Деонтея Уайлдера.

“Цыганский король“ Тайсон Фьюри после боя с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером заявил, что британец Энтони Джошуа не сумел бы встать в бою с американцем.

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“Ни для кого не секрет, что Джошуа не хотел драться с Уайлдером, и теперь я понял почему. Уайлдер - самый жесткий панчер в истории бокса. Я видел это и почувствовал. Нет ничего удивительного, что Джошуа не хочет драться, ведь он не может двигаться, как Уайлдер.

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Джошуа бы не смог подняться после таких ударов, и не смог бы от удара уклониться. У американца молниеносные кулаки, он великий боец, которого я уважаю“, - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри завершили бой вничью, при этом британец поднялся после двух нокдаунов. Смотрите также видео тяжелого нокдауна в 12-м раунде, а также статистика ударов в поединке Уайлдер - Фьюри.

Отметим, что Уайлдер согласился на реванш с Фьюри, который может состояться в марте.