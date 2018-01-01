Переключиться на мобильную версию

Невеста Стивенсона: Он борется за жизнь ради нашей дочери

Комментариев: 0
Девушка попросила фанатов помолиться за ее возлюбленного.
Адонис Стивенсон и его невеста Сиси Год
Адонис Стивенсон и его невеста Сиси Год
instagram.com/sisigod/

Невеста экс-чемпиона мира по версии WBC Адониса Стивенсона, Сиси Год, заявила, что спортсмен будет бороться за жизнь ради своей новорожденной дочери.

Читай также: Ломаченко: Стивенсон - старый для бокса, поэтому не смог выиграть у Гвоздика

“Я не буду много говорить об этой ситуации. Я постоянно возле Адониса в госпитале, поддерживаю его изо всех сил. Знаю, что он победит, ведь он - боец. Надеемся на лучшее, и верим, что все будет хорошо. Рядом с нами хорошие люди, у нас есть поддержка.

Читай также: Гвоздик шокирован новостью о состоянии Стивенсона после нокаута

Стараемся быть сильными ради нашей дочки. Адонис ее очень сильно любит и будет бороться ради нее. Прошу всех помолиться за Адониса и уважать нашу личную жизнь“, - приводит слова девушки BoxingScene.

Напомним, Адонис Стивенсон проиграл чемпионский бой Александру Гвоздику. Украинец отправил соперника в нокаут в 11-м раунде.

После поединка канадец был госпитализирован и введен в искусственную кому. На данный момент его состояние стабильное.

Отметим, что почти месяц назад у Адониса Стивенсона и его возлюбленной родилась дочь Адония.

Поделись:
Теги: бокс, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик, WBC, больница, кома, нокаут
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь