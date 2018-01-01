Невеста Стивенсона: Он борется за жизнь ради нашей дочери

Девушка попросила фанатов помолиться за ее возлюбленного.

Невеста экс-чемпиона мира по версии WBC Адониса Стивенсона, Сиси Год, заявила, что спортсмен будет бороться за жизнь ради своей новорожденной дочери.

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“Я не буду много говорить об этой ситуации. Я постоянно возле Адониса в госпитале, поддерживаю его изо всех сил. Знаю, что он победит, ведь он - боец. Надеемся на лучшее, и верим, что все будет хорошо. Рядом с нами хорошие люди, у нас есть поддержка.

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Стараемся быть сильными ради нашей дочки. Адонис ее очень сильно любит и будет бороться ради нее. Прошу всех помолиться за Адониса и уважать нашу личную жизнь“, - приводит слова девушки BoxingScene.

Напомним, Адонис Стивенсон проиграл чемпионский бой Александру Гвоздику. Украинец отправил соперника в нокаут в 11-м раунде.

После поединка канадец был госпитализирован и введен в искусственную кому. На данный момент его состояние стабильное.

Отметим, что почти месяц назад у Адониса Стивенсона и его возлюбленной родилась дочь Адония.