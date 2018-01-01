Уайлдер - Фьюри: статистика ударов

Вашему вниманию статистика ударов в поединке Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Появилась статистика ударов боя Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри, который завершился вничью.

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Действующий чемпион Деонтей Уайлдер сохранил свой титул, дважды отправив Тайсона Фьюри в нокдаун.

Предлагаем ознакомиться со статистикой выброшенных и точных ударов в поединке:



Источник: Boxing Scene

Вашему вниманию также полное видео боя и нокдаун в 12-м раунде, после которого Фьюри смог подняться. Также смотрите самые яркие фото этого поединка.

Отметим, что и Тайсон Фьюри, и Деонтей Уайлдер уверены в своей победе, поэтому американец согласился на реванш. Отметим, что бой может пройти уже в марте 2019 года.