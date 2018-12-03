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Состояние Стивенсона стабилизировалось, но он все еще в коме

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Появилась новая информация о состоянии Адониса Стивенсона.
Адонис Стивенсон после нокаута от Александра Гвоздика
Адонис Стивенсон после нокаута от Александра Гвоздика
Getty Images

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-2-1, 25 КО) находится в больнице в состоянии искусственной комы.

Как сообщает ESPN со ссылкой на промоутера боксера Айвона Мишеля, канадец уже не в критическом, а в стабильном состоянии.

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Мишель рассказал, что после боя он с Адонисом обсудил поражение, потом боксер сходил в душ и после этого ему стало хуже - он почувствовал головокружение и тошноту. Был вызван доктор и 41-летнего спортсмена госпитализировали.

Стивенсон потерял сознание в карете скорой помощи, его состояние ухудшилось и было решено ввести его в искусственную кому.

Напомним, украинец Александр Гвоздик отправил в нокаут Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал новым чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. Смотрите также видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон.

Отметим, что Гвоздик был шокирован новостью о состоянии Стивенсона.

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Теги: бокс, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик, нокаут, состояние здоровья
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