Гвоздик шокирован новостью о состоянии Стивенсона после нокаута

Стивенсон введен в искусственную кому после поражения от Александра Гвоздика.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик был ошарашен, узнав что его соперник Адонис Стивенсон находится в искусственной коме в реанимации.

"Я шокирован новостью, которую вы мне только что сказали. Надеюсь, Адонис поправится от травм. Я желаю ему скорейшего выздоровления", - цитирует украинца Le Journal de Montreal.

Напомним, что Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде их чемпионского поединка, после чего канадец был [[link_local доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы.