Гвоздик шокирован новостью о состоянии Стивенсона после нокаута
Стивенсон введен в искусственную кому после поражения от Александра Гвоздика.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик был ошарашен, узнав что его соперник Адонис Стивенсон находится в искусственной коме в реанимации.
"Я шокирован новостью, которую вы мне только что сказали. Надеюсь, Адонис поправится от травм. Я желаю ему скорейшего выздоровления", - цитирует украинца Le Journal de Montreal.
Напомним, что Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде их чемпионского поединка, после чего канадец был [[link_local доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы.
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