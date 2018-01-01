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Гвоздик шокирован новостью о состоянии Стивенсона после нокаута

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Стивенсон введен в искусственную кому после поражения от Александра Гвоздика.
Гвоздик шокирован новостью о состоянии Стивенсона после нокаута

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик был ошарашен, узнав что его соперник Адонис Стивенсон находится в искусственной коме в реанимации.

"Я шокирован новостью, которую вы мне только что сказали. Надеюсь, Адонис поправится от травм. Я желаю ему скорейшего выздоровления", - цитирует украинца Le Journal de Montreal.

Напомним, что Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде их чемпионского поединка, после чего канадец был [[link_local доставлен в больницу и введен в состояние  искусственной комы.

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Теги: Адонис Стивенсон, бокс, Александр Гвоздик
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