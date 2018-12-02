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Стивенсон находится в состоянии искусственной комы после боя с Гвоздиком

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У канадского боксера подозрение на кровоизлияние в мозг.
Адонис Стивенсон и Александр Гвоздик
Адонис Стивенсон и Александр Гвоздик
Getty Images

После боя с Александром Гвоздиком, врачи ввели экс-чемпиона WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона в искусственную кому, сообщает Le Journal de Montréal.

Известно, что у канадца подозрение на кровоизлияние в мозг.

По словам его промоутера Ивона Мишеля, такое решение было принято в профилактических целях. Понедельник и вторник станут решающими для боксера.

“Это дело случая. Это то, что нельзя было просчитать“, - заявил Мишель.

Ранее сообщалось, что Стивенсон находится в критическом состоянии.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон
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Источник: www.journaldemontreal.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.12.2018, 22:00
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дай Бог здоровья Стивенсену!
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