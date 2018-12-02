Стивенсон находится в состоянии искусственной комы после боя с Гвоздиком

У канадского боксера подозрение на кровоизлияние в мозг.

После боя с Александром Гвоздиком, врачи ввели экс-чемпиона WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона в искусственную кому, сообщает Le Journal de Montréal.

Известно, что у канадца подозрение на кровоизлияние в мозг.

По словам его промоутера Ивона Мишеля, такое решение было принято в профилактических целях. Понедельник и вторник станут решающими для боксера.

“Это дело случая. Это то, что нельзя было просчитать“, - заявил Мишель.

Ранее сообщалось, что Стивенсон находится в критическом состоянии.