Стивенсон находится в состоянии искусственной комы после боя с Гвоздиком
У канадского боксера подозрение на кровоизлияние в мозг.
После боя с Александром Гвоздиком, врачи ввели экс-чемпиона WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона в искусственную кому, сообщает Le Journal de Montréal.
Известно, что у канадца подозрение на кровоизлияние в мозг.
По словам его промоутера Ивона Мишеля, такое решение было принято в профилактических целях. Понедельник и вторник станут решающими для боксера.
“Это дело случая. Это то, что нельзя было просчитать“, - заявил Мишель.
Ранее сообщалось, что Стивенсон находится в критическом состоянии.
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