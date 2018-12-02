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Уайлдер: Я был уверен, что нокаутировал Фьюри

Комментариев: 1
Американский боксер не понимает, как Тайсон Фьюри смог подняться после тяжелого нокдауна.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер не ожидал, что Тайсон Фьюри сможет подняться после тяжелого нокдауна в двенадцатом раунде.

“Думаю, что наш поединок оправдал ожидания болельщиков. Однако я не понимаю, как Фьюри сумел подняться. Я был уверен, что нокаутировал его. Я нанес хуки справа и слева и видел, как его глаза закатились. Одному Богу известно, как он смог встать“, - сказал Уайлдер после боя.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри завершился вничью. Оба боксера выразили несогласие с вердиктом арбитров.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Источник: www.youtube.com

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Комментариев (1)
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страхшоссе    02.12.2018, 20:02
Оценка:  +1
страхшоссе
Были бы у Фьюри мозги - было бы сотрясение , а так он туда только ест ...
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