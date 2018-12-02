Уайлдер: Я был уверен, что нокаутировал Фьюри

Американский боксер не понимает, как Тайсон Фьюри смог подняться после тяжелого нокдауна.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер не ожидал, что Тайсон Фьюри сможет подняться после тяжелого нокдауна в двенадцатом раунде.

“Думаю, что наш поединок оправдал ожидания болельщиков. Однако я не понимаю, как Фьюри сумел подняться. Я был уверен, что нокаутировал его. Я нанес хуки справа и слева и видел, как его глаза закатились. Одному Богу известно, как он смог встать“, - сказал Уайлдер после боя.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри завершился вничью. Оба боксера выразили несогласие с вердиктом арбитров.