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Уайлдер хочет провести реванш с Фьюри как можно скорее

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Американец согласился на реванш с британцем.
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своим мнением по поводу реванша с Тайсоном Фьюри.

“Не знаю, получится ли сделать матч-реванш уже следующим боем, но я хотел бы этого. Почему бы и нет? Давайте как можно скорее снова покажем любителям бокса поединок, который они хотят видеть. Мы должны повторить этот отличный бой“, - цитирует Уайлдера Sky Sports.

"Мне не важно, пройдет этот поединок в Америке или Британии. Пусть будет там, где это наиболее выгодно. Мы могли бы провести его снова в Америке, но мне это без разницы“, - добавил Уайлдер.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри завершился вничью.

Оба боксера выразили несогласие с вердиктом арбитров.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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Источник: skysports.com

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