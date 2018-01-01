Уайлдер хочет провести реванш с Фьюри как можно скорее

Американец согласился на реванш с британцем.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своим мнением по поводу реванша с Тайсоном Фьюри.

“Не знаю, получится ли сделать матч-реванш уже следующим боем, но я хотел бы этого. Почему бы и нет? Давайте как можно скорее снова покажем любителям бокса поединок, который они хотят видеть. Мы должны повторить этот отличный бой“, - цитирует Уайлдера Sky Sports.

"Мне не важно, пройдет этот поединок в Америке или Британии. Пусть будет там, где это наиболее выгодно. Мы могли бы провести его снова в Америке, но мне это без разницы“, - добавил Уайлдер.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри завершился вничью.

Оба боксера выразили несогласие с вердиктом арбитров.