Беленюк - о победе Гвоздика: С кулаками к нам лучше не лезть

Жан Беленюк прокомментировал победу своего соотечественника Александра Гвоздика.

Украинский борец Жан Беленюк поздравил боксера Александра Гвоздика (16-0, 13 KO) с победой над Адонисом Стивенсоном, которая принесла ему титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

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“Поздравляю Саню Гвоздика с такой важной и долгожданной победой, которая принесла ему титул чемпиона по версии WBC. Красавец. Проявил и мужество, и волю к победе. Снял все вопросы нокаутом.

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Украинский бокс в очередной раз показал свои лидирующие позиции в мире. И что с кулаками к нам лучше не лезть, чревато последствиями“, – написал Беленюк на своей страничке в Instagram.

Напомним, Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде, благодаря чему стал 12-м украинцем, завоевавшим титул чемпиона мира.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон, полное видео поединка, а также лучшие фотографии победы украинца.

Ранее успех Гвоздика прокомментировали украинские чемпионы мира по боксу - Александр Усик и Василий Ломаченко, которые лично наблюдали победу своего друга.