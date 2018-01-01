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Хирн: Считаю, что победа должна была достаться Фьюри

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Британский промоутер шокирован решением судей.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Хирн прокомментировал результат поединка Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри.

“Считаю, что в поединке победил Фьюри, и думаю, что как и многие зрители, был шокирован, когда увидел судейский счет 115-111 в пользу Уайлдера. 

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Мы как можно скорее хотим провести бой за абсолютное чемпионство, т.е. 13 апреля мы хотим встретится с Уайлдером на стадионе Уэмбли. Если Деонтей не захочет, то встретимся с Фьюри, ведь он заслужил еще один титульный бой“, - приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри завершился вничью. И американец, и британец выразили несогласие с вердиктом арбитров.

Вашему вниманию также видео тяжелого нокдауна в 12-м раунде, а также яркие фотографии этого поединка.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Эдди Хирн
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