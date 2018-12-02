Стивенсон находится в критическом состоянии после боя с Гвоздиком
Канадец Адонис Стивенсон проиграл Александру Гвоздику чемпионский бой после того, как украинец отправил соперника в нокаут в 11-м раунде.
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После поединка экс-чемпиона мира доставили в больницу, однако изначально сообщалось, что это было сделано в качестве меры предосторожности, но теперь промоутер боксера Айвон Мишель заявил, что Адонис находится в критическом состоянии.
“Новости о состоянии Адониса. Он находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии после боя с Александром Гвоздиком. С ним его семья и команда.
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Мы благодарны за вашу заботу и поддержку, но пока не будет никаких других комментариев относительно его здоровья. Просим вашего понимания в желании Адониса и его семьи побыть наедине“, - сообщил Мишель на своей страничке в Twitter.
Вашему вниманию также видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон, а также полное видео боя.
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