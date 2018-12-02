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Стивенсон находится в критическом состоянии после боя с Гвоздиком

Комментариев: 2
Стали известны подробности состояния экс-чемпиона мира после нокаута от Александра Гвоздика.
Адонис Стивенсон попал в больницу после нокаута от Александра Гвоздика
Адонис Стивенсон попал в больницу после нокаута от Александра Гвоздика
worldboxingnews.net

Канадец Адонис Стивенсон проиграл Александру Гвоздику чемпионский бой после того, как украинец отправил соперника в нокаут в 11-м раунде.

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После поединка экс-чемпиона мира доставили в больницу, однако изначально сообщалось, что это было сделано в качестве меры предосторожности, но теперь промоутер боксера Айвон Мишель заявил, что Адонис находится в критическом состоянии.

“Новости о состоянии Адониса. Он находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии после боя с Александром Гвоздиком. С ним его семья и команда.

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Мы благодарны за вашу заботу и поддержку, но пока не будет никаких других комментариев относительно его здоровья. Просим вашего понимания в желании Адониса и его семьи побыть наедине“, - сообщил Мишель на своей страничке в Twitter.

Вашему вниманию также видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон, а также полное видео боя.

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Теги: бокс, Адонис Стивенсон, Александр Гвоздик, больница, нокаут
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.12.2018, 13:43
Оценка:  0
гость
Медицина там на высоком уровне, думаю умереть не дадут. Да и особо обвинять Гвоздика не в чем. С его стороны никакой подлости не было.
its_ok    02.12.2018, 13:24
Оценка:  +1
its_ok
дааа, мягко говоря, не приятная ситуация для Гвоздика, чисто морального состояния
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