Стивенсон находится в критическом состоянии после боя с Гвоздиком

Стали известны подробности состояния экс-чемпиона мира после нокаута от Александра Гвоздика.

Адонис Стивенсон попал в больницу после нокаута от Александра Гвоздика worldboxingnews.net

Канадец Адонис Стивенсон проиграл Александру Гвоздику чемпионский бой после того, как украинец отправил соперника в нокаут в 11-м раунде.

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После поединка экс-чемпиона мира доставили в больницу, однако изначально сообщалось, что это было сделано в качестве меры предосторожности, но теперь промоутер боксера Айвон Мишель заявил, что Адонис находится в критическом состоянии.

“Новости о состоянии Адониса. Он находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии после боя с Александром Гвоздиком. С ним его семья и команда.

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Мы благодарны за вашу заботу и поддержку, но пока не будет никаких других комментариев относительно его здоровья. Просим вашего понимания в желании Адониса и его семьи побыть наедине“, - сообщил Мишель на своей страничке в Twitter.

Вашему вниманию также видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон, а также полное видео боя.