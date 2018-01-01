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Уайлдер - Фьюри: самые эффектные фото боя

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Вашему вниманию самые яркие фотографии с поединка Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

Уайлдер - Фьюри: фотоотчет
Уайлдер - Фьюри: фотоотчет
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер провел бой с Тайсоном Фьюри, который завершился вничью несмотря на то, что Деонтей дважды отправил Тайсона в нокдаун.

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Таким образом, американец сохранил свой чемпионский пояс, а Фьюри доказал, что все еще способен противостоять сильнейшим.

Мы собрали лучшие фотографии с этого боя в нашей галерее:

Вашему вниманию также полное видео боя и видео тяжелого нокдауна в 12-м раунде.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, фото, галерея
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