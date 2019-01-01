Льюис: Бой выиграл Фьюри, Уайлдер слабо боксировал

Легендарный боксер подвел итоги боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис поделился своим мнением относительно яркого боя Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри, который завершился вничью.

“Британцу тяжело приехать в Америку и забрать у кого-то пояс. Так уже было со мной, и я знал, что то же самое произойдет с Фьюри. Нужно, чтобы судьями были твои кулаки, только так.

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Но, лично я считаю, что Тайсон выиграл бой, а Уайлдер очень слабо боксировал. Я видел, как Фьюри вернулся после наркотиков, депрессии, двух лет бездействия и серьезной потери веса, чтобы побороть чемпиона в тяжелом весе, которому подарили ничью.

Такое судейство мне напомнило мой первый бой с Холифилдом. Думаю, что после случившегося Фьюри будет гораздо лучше готов к реваншу“, - приводит слова Льюиса BBC.

Вашему вниманию также полное видео боя и видео жесткого нокдауна в 12-м раунде.

Отметим, что Уайлдер считает себя победителем в этом поединке.