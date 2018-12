Именитый Андре Уорд поздравил Гвоздика с победой

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд (32-0, 16 КО), который уже завершил профессиональную карьеру, поздравил Александра Гвоздика с победой над Адонисом Стивенсоном, благодаря которой он стал новым чемпионом мира по версии WBC.

"Поздравляю нового чемпиона", - написал Уорд на своей страничке в Twitter.

Congrats to the New Champion !! https://t.co/FpeWaFll35