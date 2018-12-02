Ломаченко - Гвоздику: Добро пожаловать в клуб чемпионов

Василий Ломаченко обрадовался победе своего друга Александра Гвоздика в чемпионском бою.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко поделился эмоциями от боя Александра Гвоздика с Адонисом Стивенсоном, а также поздравил украинца с попаданием в клуб чемпионов.

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“Очень сложный поединок, бой раскачивался то в одну, то в другую сторону. Но, в конце концов, Саня забрал свое, ремень достался сильнейшему. Думаю, Адонис достаточно времени держал у себя пояс, который принадлежал Сане.

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Саня его забрал - пришел, увидел, победил. Да, было нелегко, но тем слаще эта победа. Мы все его поздравляем, гордимся, рады, что он наш друг. Саня, добро пожаловать в клуб чемпионов“, - заявил Ломаченко.

Напомним, Александр Гвоздик отправил Адониса Стивенсона в нокаут в 11-м раунде, став чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. Вашему вниманию видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон, а также полное видео боя.

Отметим, что на момент остановки поединка Гвоздик проигрывал Стивенсону на карточках судей.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик стал 12-м украинским чемпионом мира, а также 4-м действующим чемпионом.