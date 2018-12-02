Переключиться на мобильную версию

Ломаченко - Гвоздику: Добро пожаловать в клуб чемпионов

Комментариев: 0
Василий Ломаченко обрадовался победе своего друга Александра Гвоздика в чемпионском бою.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy/

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко поделился эмоциями от боя Александра Гвоздика с Адонисом Стивенсоном, а также поздравил украинца с попаданием в клуб чемпионов.

Читай также: Гвоздик: Веду себя спокойно, но внутри все разрывается

“Очень сложный поединок, бой раскачивался то в одну, то в другую сторону. Но, в конце концов, Саня забрал свое, ремень достался сильнейшему. Думаю, Адонис достаточно времени держал у себя пояс, который принадлежал Сане.

Читай также: Стивенсона доставили в больницу после боя с Гвоздиком

Саня его забрал - пришел, увидел, победил. Да, было нелегко, но тем слаще эта победа. Мы все его поздравляем, гордимся, рады, что он наш друг. Саня, добро пожаловать в клуб чемпионов“, - заявил Ломаченко.

Напомним, Александр Гвоздик отправил Адониса Стивенсона в нокаут в 11-м раунде, став чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. Вашему вниманию видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон, а также полное видео боя.

Отметим, что на момент остановки поединка Гвоздик проигрывал Стивенсону на карточках судей.

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик стал 12-м украинским чемпионом мира, а также 4-м действующим чемпионом.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь