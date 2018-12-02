Гвоздик - 12-й украинский чемпион мира по боксу

Александр Гвоздик вписал свое имя в историю украинского бокса.

В истории отечественного бокса появился новый чемпион мира среди профессионалов. Украинец Александр Гвоздик отправил в нокаут Адониса Стивенсона, завоевав чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBC.

Таким образом, Александр стал четвертым действующим чемпионом мира из Украины наряду с Александром Усиком, Василием Ломаченко и Артемом Далакяном.

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Благодаря победе Гвоздика в истории Украины появился 12-й чемпион. Ранее свое имя в историю отечественного и мирового бокса вписали Виталий и Владимир Кличко, Владимир Сидоренко, Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Юрий Нужненко, Вячеслав Сенченко, Виктор Постол, Василий Ломаченко, Александр Усик и Артем Далакян.

Стоит отметить, что Гвоздик стал первым из украинцем чемпионом в полутяжелом весе, а также четвертым обладателем пояса WBC, после Виталия Кличко, Виктора Постола и Александра Усика.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Гвоздик – Стивенсон, а также полное видео боя.

Отметим, что на момент остановки боя Гвоздик проигрывал Стивенсону по запискам судей.

Украинские чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко уже прокомментировали победу своего друга Александра Гвоздика.