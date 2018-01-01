Фьюри: Дважды был в нокдауне, но считаю, что выиграл поединок
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что является победителем в бою против Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира по версии WBC.
“Я бился на чужой земле и дважды был в нокдауне, но я считаю, что выиграл этот поединок. Я продемонстрировал полный профессионализм. Спасибо Деонтею за возможность выйти с ним в ринг. Благослови тебя Бог.
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Цыганский король вернулся. Боже, благослови Америку. Я - профессионал, и я люблю биться. Деонтей - грозный боец, но мир знает правду. Спасибо каждому болельщику в мире за поддержку. Со мной был Иисус, меня невозможно было отправить в нокаут.
Уайлдер - второй по силе в тяжелом весе после меня. Мы два сильнейших тяжеловеса. Есть еще один тяжеловес, но он цыпленок. Энтони Джошуа, где ты?“, -приводит слова Фьюри ВВС.
Напомним, бой Уайлдер – Фьюри завершился вничью. Вашему вниманию видео тяжелого нокдауна в 12-м раунде, также полное видео боя Уайлдер - Фьюри.
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