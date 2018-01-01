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Уайлдер: С двумя нокдаунами я выиграл бой, нужен реванш

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Деонтей Уайлдер считает, что победил в бою против Тайсона Фьюри.
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американец Деонтей Уайлдер считает, что он выиграл поединок с британцем Тайсоном Фьюри.

"Без сомнения, с двумя нокдаунами я выиграл бой. Он не причинил мне вреда, он не контролировал бой. А я был слишком нерешительным, часто выбрасывал вперед правую руку и форсировал свои удары.

Я не знаю, будет ли повторный бой, но я хотел бы реванш. Мы должны еще раз сразиться", - цитирует Уайлдера ВВС.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри завершился вничью. Вашему вниманию полное видео боя, а также видео тяжелого нокдауна в 12-м раунде.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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