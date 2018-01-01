Ломаченко: Стивенсон - старый для бокса, поэтому не смог выиграть у Гвоздика

Василий Ломаченко - о победе соотечественника Александра Гвоздика над Адонисом Стивенсоном.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прокомментировал победу своего друга Александра Гвоздика над Адонисом Стивенсоном, по итогам которого украинец завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

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“Отличный бой. Мы ждали этого момента, теперь у нас еще один чемпион мира с Украины. Мы гордимся этим. Считаю, что Стивенсон – старый для бокса, поэтому он проиграл. У него хорошая реакция, мощь, но сегодня против Гвоздика это было мало.

У меня нет планов на будущее. Сейчас планирую поспать, а утром отправлюсь в Нью-Йорк на свой бой с Педрасой. Сейчас я сконцентрирован на грядущем бое, поэтому ни о чем другом не думаю“, - сказал Ломаченко после боя Гвоздика со Стивенсоном.

Напомним, Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона в 11-м раунде. Вашему вниманию видео нокаута боя Гвоздик – Стивенсон, а также полное видео боя.

Отметим, что на момент остановки боя украинец проигрывал своему сопернику по запискам судей.

Стоит сказать, что Александр стал четвертым действующим чемпионом мира из Украины, а его победу прокомментировал также другой чемпион Александр Усик.

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